Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Ekim 2024 16:01
emeklilik
arkadaşlar merhaba.saglik sorunlarım nedeniyle malulen emekli olsam daha sonra iyilesirsem ekppsye girip tekrar memur olabilirmiyim?

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