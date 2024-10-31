Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


31 Ekim 2024 16:05
emeklilik
merhaba arkadaşlar.ben simdi sağlık sorunlarım nedeniyle malulen emekli olsam daha sonra iyilesirsem ekpssye girip tekrar memur olabilirmiyim

Arizonalı
Memur
31 Ekim 2024 17:08
eee

erkan1415
Aday Memur
31 Ekim 2024 17:09
kafamı buluosun
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Engeli KPSSemeklilikEKPSS öğretmen atamasıEngelli kamu işçisi tayin hakkında bilgi..?

Sözlük

beni köyümün yağmurlarıyla yıkasınlar 3 havlu kenarı 3 Kahve 1 Aptal Puma Sendromu 1 kendine yakışanı yapmak 1 bahar dizisi 3 travma sonrası stres bozukluğu 4 Sessizliğin anarşisi 1 Zeytinyağı gibi üste çıkan insanlar 3 diderot etkisi 2

Son Haberler

Muğla açıklarında 38'i çocuk 88 düzensiz göçmen kurtarıldıTürkiye ile Senegal arasında 5 anlaşma imzalandıTÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret uyarısıİkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar eylülde yıllık bazda yüzde 23 arttıBaza ile karyola arasına sıkışan 7 aylık bebek öldü

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle