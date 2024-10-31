Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


31 Ekim 2024 16:06
Akademik kadroların dağıtımı

Üniversitelerin iç yükseltme talepleri üzerine YÖK?ten gelen akademik kadroların fakülte/bölümlere dağılımına ve bölümlerde hangi isimlere gideceğine kimler karar verir? Bunun için teamül nedir?

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