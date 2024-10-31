Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


31 Ekim 2024 16:08
gsb yyp alımı
2024 puaniyla gsb yyp ve güvenlik görevlisi alımı yapacak mı bilgisi olan var mı ne zaman gelir ilan

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı koruyucu giyim2024 atama izinleri ve kadro dağılımı ??Tarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Unvan değişikliği sınavı Tarım ekonomisi bölümü dahil miTarım bakanlığı unvan değişikliği sınavıKurumlar arası geçişGençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Vekaleti Hk.Teknisyenler nasıl giyınıyorSGK Becayiş (Tek Başlık)Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfında çalışanlar var mı????

Sözlük

çay için çay 1 Bayatlamış çayı içmek 1 bahar dizisi 3 akşama ne yemek yapsam 1 Kanepede uyumak 2 kalbim seni ignore etti 1 şu an çalan şarkı 1 Merhabalar sözlük 3 diderot etkisi 2 geveze insan 1

Son Haberler

Muğla açıklarında 38'i çocuk 88 düzensiz göçmen kurtarıldıTürkiye ile Senegal arasında 5 anlaşma imzalandıTÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret uyarısıİkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar eylülde yıllık bazda yüzde 23 arttıBaza ile karyola arasına sıkışan 7 aylık bebek öldü

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle