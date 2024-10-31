Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


31 Ekim 2024 16:16
Bilgisayar İşletmenliği sertifikası denklik?

Arkadaşlar bazı kamu alımları için Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) Sertifikası isteniyor. Lisans mezunuyum. Üniversitenin ilk iki döneminde Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı adlı dersi görmüştüm. Bu ders sertifika ile denk midir?


banty
Aday Memur
31 Ekim 2024 16:42

Evet bu dersi aldıysan denktir


axdvgn
Aday Memur
31 Ekim 2024 17:13

teşekkürler hocam yoksa ben de bunun için meb onaylı sertifika için halk eğitim merkezi kursuna gidecektim

banty, 1 saat önce

Evet bu dersi aldıysan denktir

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