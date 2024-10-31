Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Ekim 2024 16:21
Ambulans nakil hizmeti

merhaba ambulansla ev hapsi verilen bir mahkum çoklu organ yetmezliği hastalığı var.Ayrica yürüme güçlüğü var.Bu mahkuma İstanbul adli tıptan sağlık raporu için gidildiğinde araçta 2 polis görevlendirildi.Bir bayan sağlık personeli, 2 de erkek sağlık personeli .Dogu ilinden İstanbul'a gidildi.Aracta polislerin durması gereken yer sizce neresi olmalıdır. Sağlık görevlisi bayan personelin mutlaka hastanın yanında durması gerekiyorda 2 polisin hastanın yanında mı durması gerekiyor.Yoksa bir polis önde bir polis arkada mı ambulansla gitmesi gerekir.Daha önce bu durumla karşılaşan net bilgisi olan memur arkadaşlar varsa açıklama yapabilir mi?


MABEL_
Memur
31 Ekim 2024 16:33
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