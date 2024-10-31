Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


31 Ekim 2024 16:21
Büro memuru olmak için hangi belgeler gerekli?

Büro memuru olmak için hangi sertifikaları kesin olarak almam gerekiyor? Lisans mezunuyum. Alan dışı tercih yapacağım. Kesinlikle alman lazım dediğiniz eğitim ve sertifikalar nedir?

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