Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


31 Ekim 2024 16:22
Belediyede ASALETEN Müdür olmak

Asaleten ya da vekaleten Müdür kadrosuna atanmada ( sınavsız ) gerek hizmet yılı gerekse kadro Unvan veya Derece nasıl olmalı. Başkan OLURU yeterli midir tek başına ...


eskidenberiburdayim
Şube Müdürü
31 Ekim 2024 16:38

belediyede herşey mümkün sen merak etme

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Naklen Atama KontenjanlarıKamu memurlar dernegi universite tayin hakkiÜniversite becayiş tek sayfaBelediyede İnsan Kaynakları Çalışanıİstanbula Gelmek İsteyen Zabıta Memuruİnönü üniversitesi personel alımı İstifa sonra mesleğe geri dönmeÜnvan değişikliği sınav takvimiüst öğrenim Hk.Belediyede ASALETEN Müdür olmak

Sözlük

al bunu al al 1 havlu kenarı 3 kalbim seni ignore etti 1 Bazı Erkeklerin parayı çok sevmesi 5 Pomodoro 1 Merhabalar sözlük 3 iskenderiye kütüphanesinin yakılması 1 travma sonrası stres bozukluğu 4 Eskiden Şimdi 2 Kahve 1

Son Haberler

Muğla açıklarında 38'i çocuk 88 düzensiz göçmen kurtarıldıTürkiye ile Senegal arasında 5 anlaşma imzalandıTÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret uyarısıİkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar eylülde yıllık bazda yüzde 23 arttıBaza ile karyola arasına sıkışan 7 aylık bebek öldü

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle