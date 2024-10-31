Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Ekim 2024 16:32
İş Yurdundan pay almayan teknisyen , iş yurdunun işini yapmak zorunda mı

Merhabalar arkadaşlar ,cezaevindeki iş yurtlarına yazılmayan bir teknisyen iş yurtlarına ait birimlerin işini yapmak zorundamıdır,bununla alakalı mevzuat varmı

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