Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Ekim 2024 16:48
havuz tayini

havuz tayini için torpil olmadan olur mu % kaç ihtimal bilgi verebilecek olan var mıdır acaba. ankaranın bir ilçesine kesin tayin olmam gerekiyor


katip1988
Şef
31 Ekim 2024 17:42

gorev yerin neresi, kaçıncı bölgede ne kadar hizmetin var bunlar önemli

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