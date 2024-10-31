KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


31 Ekim 2024 16:55
Kullanılan Kpss puanı tekrar kullanılabilir mi?

Arkadaşlar merhaba kafama takılan bir mesele var muhakkak bileniniz vardır diye düşündüğüm için yazmak istedim.

Ben elektrik elektronik mühendisiyim, 2024 kpss puanlarım = p1: 89 p3: 85 ve bir de p10: 80

Şimdi ben merkezi atamaya kadar açılan açıktan alımlarda mühendis veya büro personeli veyahut zabıta vs... atansam merkezi alımlarda tercih yapıp bunu bırakıp ona gidebilir miyim?

Farklı farklı görüşler okudum ama net bir bilgiye ulaşamadım. Mesela farklı puan türleri ise olur diyen var, olmaz diyen var, sözleşmeli olursa istifa edip 6 ay beklemen lazım diyen var, hiç bir şey olmaz puan da yanmaz diyen var, merkezi alımdan sonra sözleşmeliye geçemezsin diyen var, tersini iddia eden var... Yani var da var :DD

Lütfen bilenler açıklayabilir mi? Şimdiden teşekkür ederim...

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