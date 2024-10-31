KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


31 Ekim 2024 17:03
Mühendislikten öğretmenliğe geçiş

Arkadaşlar merhaba, mühendis diploması ile öğretmen olmak ile ilgili kafama takılan bir mesele var muhakkak bileniniz vardır diye düşündüğüm için yazmak istedim.

Ben elektrik elektronik mühendisiyim, 2024 kpss puanlarım = p1: 89 p3: 85 ve bir de p10: 80

Benim formasyonum yok ama yeni kanun(meb akademi) ile birlikte formasyona gerek yok diye biliyorum. Şimdi sorularım şunlar:

1. Akademiye alımlar ne zaman başlayacak?

2. Akademiye alımlar 2025 kpss sonrası olacak 2024 puanıyla eski sistem gibi alım olacak diyenler var, doğru mudur?

3. Eğer bir önceki sorduğum sorunun cevabı evet ise o zaman bizim(mühendis) puanlarımız 2 yıl geçerli olduğu için p10 puanım 2 yıl geçerli olur mu? Olmaz mı?

4. Yani kısacası ben bu 2024 p10 ile akademiye girebilir miyim yoksa 2025 te tekrar sınava mı gireceğim?

5. Bir de bu tarz konuları nereden öğrenebiliriz? Meb mi, yök mü, ösym mi?

Biraz uzun oldu ama lütfen bilenler açıklayabilir mi? Şimdiden teşekkür ederim...

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