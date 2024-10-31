güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması

bundan beş yıl önce internetten bir eskortun numarasını buldum yerine gidip ilişkiye girdim. çıkışta polisler geldi idari para cezası yazdılar bu idari para cezası bana öğretmenlik atamasında sorun çıkarır mı

bundan beş yıl önce internetten bir eskortun numarasını buldum yerine gidip ilişkiye girdim. çıkışta polisler geldi idari para cezası yazdılar bu idari para cezası bana öğretmenlik atamasında sorun çıkarır mı