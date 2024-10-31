Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Ekim 2024 19:10
güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
bundan beş yıl önce internetten bir eskortun numarasını buldum yerine gidip ilişkiye girdim. çıkışta polisler geldi idari para cezası yazdılar bu idari para cezası bana öğretmenlik atamasında sorun çıkarır mı

Manuel59
Aday Memur
31 Ekim 2024 19:20

Çıkarabilir, büyük günahlardan biri sonuçta.


kralllll25
Aday Memur
31 Ekim 2024 19:21
dini olarak değil resmi olarak sordum

Brse
Aday Memur
31 Ekim 2024 20:47

Çıkarır


kralllll25
Aday Memur
31 Ekim 2024 20:47
emin misin brse

kralllll25
Aday Memur
31 Ekim 2024 20:49
bir avukata sordum hiçbir şey olmaz dedi sen neye göre çıkarır dedin
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıKredi yapılandırma50 bin lira maaş ile nasıl geçineceğizİçişleri Bakanlığı torba yasa Cimer başvuru ve idari soruşturmaE-devlet çalışma hayatımBranştan çıkarıldımPolsan'da yeni a/b tipi ortaklık2024 Eylül dönemi mazeret ataması

Sözlük

Aşk acısı çekmek 5 yaz bir kenara 1 Cumhuriyetimizin 101.Yılı 2 Yapay zekayla dertleşen insanlar 1 Zeytinyağı gibi üste çıkan insanlar 3 Bayatlamış çayı içmek 1 Kahve 1 bir ölünün anı defteri. 1 teorik ve pratik güce sahip olmak 4 demir çağı 1

Son Haberler

Hazine'nin vergi dışı normal gelirleri 3. çeyrekte 8,2 milyar lira olduEsenyurt Belediyesi'nden ilk paylaşım: Göreve başladıYangına müdahale eden itfaiye ve sağlık personeline saldıran şüpheliye gözaltıİYİ Parti Genel Başkanı: Kayyuma nerede olursa olsun karşıyımHablemitoğlu suikastında ara karar açıklandı

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle