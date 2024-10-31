Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Ekim 2024 19:19
Doğum parası alan var mı?

Selamlar, 3 ay kaldı doğuma. Doğum parası memurlara da yatıyor mu? Brüt günlük maaşın 112 ile çarpımının 3/2 sinin ödendiği yazıyor. Bu konuda bilgisi olan var mı?

Çok Yazılan Konular

İl içi resen atamalar geliyor!!!Öğretmenlik TavsiyeNorm Fazlası Öğretmen Atamaları HkEvde işUzman ve başöğretmenlik te askerlik süresinin sayilmamasi2016 ekim sözleşmeli atama ile atananlardan 8 yıla 1 Kademe alan varmıÖğretmenlik Meslek Kanunun Avantajı?MEB maaşla ödüllendirme hkOkulun nöbetci müdür yardımcısı öğlen arası hangi hakla ayrılabiliyor?Pazar günü yapılan veli toplantısı

Sözlük

Evde ergenle yaşamak 3 Hepinizi ananas gibi görüyorum 1 al bunu al al 1 Bitmesini İsteyip de Bitmeyen Şey 5 göz ardı etmek 1 ama biz bunları konuştuk 1 Akşam yemeğini fazla kaçırmanın verdiği pişmanlık 1 Koyun saymak nedir 2 demir çağı 1 kalbim seni ignore etti 1

Son Haberler

Hazine'nin vergi dışı normal gelirleri 3. çeyrekte 8,2 milyar lira olduEsenyurt Belediyesi'nden ilk paylaşım: Göreve başladıYangına müdahale eden itfaiye ve sağlık personeline saldıran şüpheliye gözaltıİYİ Parti Genel Başkanı: Kayyuma nerede olursa olsun karşıyımHablemitoğlu suikastında ara karar açıklandı

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle