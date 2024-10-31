Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Ekim 2024 20:36
Aile birliği eş durumu tayini savcı-kamu bankası mühendis

Ben kamu bankasında Ankara merkez kadrolu mühendisim eşim savcı aile birliği için eş durumu tayini ile eşimin tayini ankaraya çıkar mı


sila.tirik
Aday Memur
31 Ekim 2024 20:40

Adalet bakanlığı 2024 için 4 Kasım ve 2025 için 3 Mart olarak tarih yayınlamış bunun dışında mazeret dilekçesi yazamaz mıyız eş tayini için

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