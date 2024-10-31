Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Ekim 2024 20:51
güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
bundan beş yıl önce internetten bir eskortun numarasını buldum yerine gidip ilişkiye girdim çıkışta polisler geldi idari para cezası yazdılar bu idari para cezası öğretmenlik güvenlik soruşturmasında sorun çıkarır mı bu alanda çalışan biri rica etsem yazar mı

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