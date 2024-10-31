güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması

bundan beş yıl önce internetten bir eskortun numarasını buldum yerine gidip ilişkiye girdim çıkışta polisler geldi idari para cezası yazdılar bu idari para cezası öğretmenlik güvenlik soruşturmasında sorun çıkarır mı bu alanda çalışan biri rica etsem yazar mı

bundan beş yıl önce internetten bir eskortun numarasını buldum yerine gidip ilişkiye girdim çıkışta polisler geldi idari para cezası yazdılar bu idari para cezası öğretmenlik güvenlik soruşturmasında sorun çıkarır mı bu alanda çalışan biri rica etsem yazar mı