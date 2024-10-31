Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


31 Ekim 2024 20:59
Askerlik Erteleme ve Statü Değişikliği

Herkese merhaba, üniversiteden haziran ayında mezun oldum ve tecilimi bozdum. Bu duruma istinden bildiğiniz üzere bugün 14.11.2024 tarihi için celp dönemleri açıklandı ve bana yedek subaylık çıktı. 2026 yılına kadar erteleme hakkım bulunuyor ve ben 29 ekimde erteleme başvurusunda bulundum. Yedek subaylığı erteleyeceğim. Bir sonraki dönem için statüm korunur mu, ertelememin ardından ne zaman giderse gideyim kesin olarak yedek subay statüsünde mi giderim yoksa statüm er veya astsubaya düşürülür mü?

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