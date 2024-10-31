KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


31 Ekim 2024 21:12
Askerlik Erteleme ve Statü Değişikliği

Herkese merhaba, tecilimi bozdum ve bildiğiniz üzere kasım celbi sonuçları açıklandı. Yedek subaylık çıktı fakat 30 ekim de askerliğimi erteledim bu dönem askere gitmeyeceğim. Bir sonraki dönem için veya ertelemem bitene kadar ne zaman gidersem gideyim yedek subaylık iptal olup astsubay veya erliğe düşer miyim bir sonraki dönem de?

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