Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


31 Ekim 2024 22:48
Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkı

merhaba ben 2022 24 kasimda 4b sözleşmeli̇ olarak göreve başladim daha sonra 28 kasim 2022 de kadro geldi̇ fakat yazi i̇şleri̇ 3+1 tabi̇ olduğumu söyledi̇ bende becayi̇ş i̇çi̇n arayista bulundum bi̇r memur buldum her i̇ki̇ kurumun ami̇ri̇ muafakat veri̇yor fakat yazi i̇şleri̇ bu kez de bakanlik becayi̇şe onay vermez dedi̇ eğer bakanliktan red geli̇rse dava yolu i̇le becayi̇şi̇ kazanirmiyim yoksa kazanamaz miyim ?

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