Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Ekim 2024 23:06
Norm fazlası kim olur ?

Merhabalar. Bilgisi olan cevaplayabilr mi ?

13 yıllık öğretmenim 8 saat matematik 13 saat seçmeli giriyorum diyelim

Diğer arkadaş 3 yıllık 22 saat matematik giriyor.

Norm fazlası olunursa kim gider ?


cevdet5934
Aday Memur
31 Ekim 2024 23:18

hocam 13 yıllık öğretmensen bilmen lazım. normlar girilen ders saatine göre değil, hizmet puanına göre yapılır. senin hizmet puanın fazla olduğu için diğer arkadaş norm fazlası olur

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