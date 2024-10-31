Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Ekim 2024 23:11
Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü harçları

Merhaba, özel güvenlikle ilgili iş ve işlemler için bu yıl itibarıyla harç alındığına dair bir yazı var. Özel güvenlik izin belgesindeki ünvan değişikliği adres değişikliği için de 1500 TL bir ücret mevcut. Kamu kurumu olmamızdan kaynaklı Emniyetin tarafımıza fatura vermesi gerekiyor ancak sadece dekont olabiliyor elimizde. Kamu kurumları için herhangi bir istisna yok anladığım kadarıyla, bu şekilde kamu kurumu olup Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne başvuru yapan oldu mu? Süreç hakkında bilgi verebilir misiniz? Muhasebeleştirme işleminde bir problem oldu mu?

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