KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


01 Kasım 2024 00:07
bilgisayar teknisyenliği
merhabalar, bilgisayar teknisyenliği (ortaöğretim) ile ilgili atama puanlarına nereden ulaşabilirim? sadece merkezi atama puanlarına ulaşabildim açıktan atama puanları ile ilgili veriyi bulamadım nereden bulabilirim acaba ?

askontes
Aday Memur
01 Kasım 2024 00:23
robottan bak orda yazmıyorsa tek tek açık ilanların vaktinde yayınlanmış olanlar tabi sonuçlarına bakarsın herhalde galiba
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Aşçı yardımcılığıAtamaBDDK şoför alımıGsb alımı olacak mı?BDDK ŞOFÖR İLANI 2024bilgisayar teknisyenliği

Sözlük

İyi geceler sözlük 1 kendi başını bağlayamaz gelin başı bağlamaya kalkar 1 ayı spreyi 1 travma sonrası stres bozukluğu 5 tersinden kalkmak 2 17.09.2024 gram altının 2685 tl olması 1 Aptal Puma Sendromu 1 ölümü gösterip sıtmaya razı etmek 1 aşk 2 havlu kenarı 2

Son Haberler

İDDK'dan Sağlık Yönetimi mezununun öğretmen olarak atanmamasına dair kararMülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer değiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik1 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıklarıSigara içenlerde akciğer kanseri görülme riski 30 kat daha fazlaHalıya sarılarak denize atılan kadın cinayetinde 2 zanlıya ağırlaştırılmış müebbet talebi

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle