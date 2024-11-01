merhabalar, bilgisayar teknisyenliği (ortaöğretim) ile ilgili atama puanlarına nereden ulaşabilirim? sadece merkezi atama puanlarına ulaşabildim açıktan atama puanları ile ilgili veriyi bulamadım nereden bulabilirim acaba ?

merhabalar, bilgisayar teknisyenliği (ortaöğretim) ile ilgili atama puanlarına nereden ulaşabilirim? sadece merkezi atama puanlarına ulaşabildim açıktan atama puanları ile ilgili veriyi bulamadım nereden bulabilirim acaba ?