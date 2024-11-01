gözler doymalı

arkadaşlar yüksek puan alanlar hem şimdi hemde daha sonraki alımlardada başvuru yapsam sorun olur mu diye soruyor neden istifa edeceğiniz yerlere başvuruyorsunuz belki başkası faydalanacak baya kişi hem sözleşmeli peşinde akabinde hemde merkezi atama peşinde şaka mı?

arkadaşlar yüksek puan alanlar hem şimdi hemde daha sonraki alımlardada başvuru yapsam sorun olur mu diye soruyor neden istifa edeceğiniz yerlere başvuruyorsunuz belki başkası faydalanacak baya kişi hem sözleşmeli peşinde akabinde hemde merkezi atama peşinde şaka mı?