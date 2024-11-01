KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


01 Kasım 2024 00:29
gözler doymalı
arkadaşlar yüksek puan alanlar hem şimdi hemde daha sonraki alımlardada başvuru yapsam sorun olur mu diye soruyor neden istifa edeceğiniz yerlere başvuruyorsunuz belki başkası faydalanacak baya kişi hem sözleşmeli peşinde akabinde hemde merkezi atama peşinde şaka mı?

Çok Yazılan Konular

Aşçı yardımcılığıAtamaBDDK şoför alımıGsb alımı olacak mı?BDDK ŞOFÖR İLANI 2024bilgisayar teknisyenliği

Sözlük

Kabullenmek 2 Zeytinyağı gibi üste çıkan insanlar 2 Okul Ara Tatilinde Ne Yapacağız Sorusu 2 Otobüse binince burna gelen sarımsak ya da pide kokusu 1 Aptal Puma Sendromu 1 göz ardı etmek 1 frekans yanılgısı 2 put gibi dikilmek 2 17.09.2024 gram altının 2685 tl olması 1 suçlunun olay yerine geri gelmesi 2

Son Haberler

İDDK'dan Sağlık Yönetimi mezununun öğretmen olarak atanmamasına dair kararMülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer değiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik1 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıklarıSigara içenlerde akciğer kanseri görülme riski 30 kat daha fazlaHalıya sarılarak denize atılan kadın cinayetinde 2 zanlıya ağırlaştırılmış müebbet talebi

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle