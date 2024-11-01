Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Kasım 2024 01:24
özelde çalışılan süre
Meslek öncesi özel sektörde 400 gün civarı sgk kaydım var. bunu saydırırsam nelere katkısı olur? 10 yıl hizmet süresini öne çeker mi?

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıKredi yapılandırma50 bin lira maaş ile nasıl geçineceğizİçişleri Bakanlığı torba yasa Refakat izni Branştan çıkarıldımİstirahat raporunun usül ve fenne gönderilmesiTeşkilatımızın itibarını koruyalımPolsan'da yeni a/b tipi ortaklık

Sözlük

Dubai Çikolatası 5 salak salak konuşma 1 ama biz bunları konuştuk 1 Cumhuriyetimizin 101.Yılı 2 hasta 4 Bitmesini İsteyip de Bitmeyen Şey 4 Sessizliğin anarşisi 2 demir çağı 1 al bunu al al 1 tecerrüt 2

Son Haberler

İDDK'dan Sağlık Yönetimi mezununun öğretmen olarak atanmamasına dair kararMülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer değiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik1 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıklarıSigara içenlerde akciğer kanseri görülme riski 30 kat daha fazlaHalıya sarılarak denize atılan kadın cinayetinde 2 zanlıya ağırlaştırılmış müebbet talebi

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle