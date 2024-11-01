Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Kasım 2024 01:24
Özelde çalışılan sürenin birleştirilmesi

Meslek öncesi özel sektörde 400 gün civarı sgk kaydım var. bunu saydırırsam nelere katkısı olur? 10 yıl hizmet süresini öne çeker mi?


Türkçü07
Şef
01 Kasım 2024 07:08
güncel

agigargi81
Aday Memur
01 Kasım 2024 07:13
Ben saydırdım. Zorunlu çalışma süresini geri çekiyor.
Türkçü07, 4 saat önce
güncel

Türkçü07
Şef
01 Kasım 2024 07:16
mesela ben 9 yıllık memurum, bunu saydırınca 10 yıl dolmuş oluyor mu devrem, 10 gün yıllık izin, askerlik muafı vs eklenme açısından.
agigargi81, 4 saat önce
Ben saydırdım. Zorunlu çalışma süresini geri çekiyor.

agigargi81
Aday Memur
01 Kasım 2024 07:23
Şimdi buna ben anca yorum yapabilirim çünkü başıma benzer bir durum gelmedi sadece polnet te baktığımda zorunlu hizmet sürem 2026 emeklilik 2035 gözüküyor meslek 2007 giriş. normalde 2027 olması lazım bir yıl geri çekti. prim gün sayısını arttırdı e-devletteki mantıken bakarsak 10 yılda dolmuş olur çünkü günü ekletince çalışmış gibi gördü sistem tabi bu benim düşüncem kesin bir bilgim yok maalesef ben sadece polnetreki durumumu yazmak istedim
Türkçü07, 4 saat önce
mesela ben 9 yıllık memurum, bunu saydırınca 10 yıl dolmuş oluyor mu devrem, 10 gün yıllık izin, askerlik muafı vs eklenme açısından.

Türkçü07
Şef
01 Kasım 2024 07:37
sağolasın devrem yanıtın için
agigargi81, 4 saat önce
Şimdi buna ben anca yorum yapabilirim çünkü başıma benzer bir durum gelmedi sadece polnet te baktığımda zorunlu hizmet sürem 2026 emeklilik 2035 gözüküyor meslek 2007 giriş. normalde 2027 olması lazım bir yıl geri çekti. prim gün sayısını arttırdı e-devletteki mantıken bakarsak 10 yılda dolmuş olur çünkü günü ekletince çalışmış gibi gördü sistem tabi bu benim düşüncem kesin bir bilgim yok maalesef ben sadece polnetreki durumumu yazmak istedim

coderart
Memur
01 Kasım 2024 08:34

Askerlik için 10 yıl fiili polis hizmeti şart


Türkçü07
Şef
01 Kasım 2024 09:07
anladım devrem, +10 gün izin içinde aynı değil mi? Bir fiil 10 yıl hizmet, polis okulu dahil ediliyor mu?
coderart, 3 saat önce

Askerlik için 10 yıl fiili polis hizmeti şart


Coktamuhimdegil
Aday Memur
01 Kasım 2024 10:48
özel sektör saydırdım .Prime veyahut derece kademe etki etmiyor sadece zorunlu görevden düşüyor .
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