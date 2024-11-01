Özelde çalışılan sürenin birleştirilmesi

Şimdi buna ben anca yorum yapabilirim çünkü başıma benzer bir durum gelmedi sadece polnet te baktığımda zorunlu hizmet sürem 2026 emeklilik 2035 gözüküyor meslek 2007 giriş. normalde 2027 olması lazım bir yıl geri çekti. prim gün sayısını arttırdı e-devletteki mantıken bakarsak 10 yılda dolmuş olur çünkü günü ekletince çalışmış gibi gördü sistem tabi bu benim düşüncem kesin bir bilgim yok maalesef ben sadece polnetreki durumumu yazmak istedim

Şimdi buna ben anca yorum yapabilirim çünkü başıma benzer bir durum gelmedi sadece polnet te baktığımda zorunlu hizmet sürem 2026 emeklilik 2035 gözüküyor meslek 2007 giriş. normalde 2027 olması lazım bir yıl geri çekti. prim gün sayısını arttırdı e-devletteki mantıken bakarsak 10 yılda dolmuş olur çünkü günü ekletince çalışmış gibi gördü sistem tabi bu benim düşüncem kesin bir bilgim yok maalesef ben sadece polnetreki durumumu yazmak istedim

Türkçü07, 4 saat önce mesela ben 9 yıllık memurum, bunu saydırınca 10 yıl dolmuş oluyor mu devrem, 10 gün yıllık izin, askerlik muafı vs eklenme açısından.