Derece / Kademe hesaplama sorunu, hangisi doğru ?

Merhaba arkadaşlar, İşin içinden çıkamadığımız karışık bir durumum var. Tüm detayları izniniz ile yazmak istiyorum, bilgisi olan yardımcı olursa minnettar olurum. Ben şu anda MEB'de çalışan kadrolu Usta Öğretici olarak 5.Kadro derecesi, 4.Aylık derece ve 1.Kademeyim. Geçen ay Lisans bitirerek diplomamı verdim. İlçe özlükteki arkadaş ile bugün görüşmemde mevcutta 4.Derece 1.Kademiyim ve ilk görüşmemizde söylediği benim yeni derece/kademe alamayacağım, aksine bana fazla verilmiş olduğu yönünde idi. Neden olarak 1982 doğumluyum ve ilköğretimi 1998 yılında bitirdim ve 2001'de ortaokul mezunu olarak göreve başlama hesabını emsallere göre yapıldığından Önlisans diplomamı verdiğimde fazladan verilmiş olduğu yönünde idi. 1 saat sonra tekrar aradı ve 2 kademe alabildiğimi ve 4.Derece, 3.Kademe olabileceğimi söyledi. 1 Mayıs 2025'te ise 3.Derece, 1.Kademe olabileceğimi söyledi. İlk söylediğinin yanlış olmasına gerekçe olarakta 2001 yılında göreve başlamamın aday memur iken görevden ayrılmış olmam. 2009'dan hesapladığı takdirde 4.Derece, 3.Kademe olabileceğimi söylüyor, başka şehirde yaşayan özlük şefi arkadaşımın hesabına göre ise 3.Derece, 3.Kademe diyor. Tüm memuriyet tarihlerim ve mezuniyet tarihlerimi yazayım Kadro Kaydı; - 12/12/2001 - Yardımcı Hizmetler kadrosu - Ortaokul - 14/2 - Yıllık Katsayı: 16 + 0 - İlk memuriyet tarihim - 15/11/2002 - İşe gitmeme kaynaklı müstafi sayılma (aday memur idim) - 24/07/2009 - Yardımcı Hizmetler kadrosu - Ortaokul - Yıllık Katsayı: 10 + 0 - 15/01/2016 - 3.Dönem Toplu Sözleşme 28.Md.Uyarınca 1 Derece Yükseltilmesi - 01/03/2016 - Görevde yükselme - Memur - 09/07/2018 - Unvan Değişikliği - Usta Öğretici Öğrenim Bilgileri; - 19/06/1998 İlköğretim 8 yıllık - 25/07/2011 Açık Öğretim Lisesi 4 yıllık - 05/02/2021 Önlisans - LİSANS PROGRAMINDAN ÖNLİSANS DİPLOMASI ALARAK MEZUNİYET - 19/08/2024 Lisans (Önlisans tamamlama değil sıfırdan farklı bölüm) Aylıksız izin; - 30/10/2023 - 30/10/2024 1 Yıl Ceza Bilgileri; - 2018 kademe durdurma (2 yıl) Hizmet Birleştirme; - 15 ay askerlik Umarım tüm detayları açıklayabilmişimdir, söylediğim üzere 2 farklı kişinin farklı bilgi veriyor olması kafamı karıştırdı. Sizler bilgilendirirseniz minnettar kalırım, teşekkür ederim.

Merhaba arkadaşlar, İşin içinden çıkamadığımız karışık bir durumum var. Tüm detayları izniniz ile yazmak istiyorum, bilgisi olan yardımcı olursa minnettar olurum. Ben şu anda MEB'de çalışan kadrolu Usta Öğretici olarak 5.Kadro derecesi, 4.Aylık derece ve 1.Kademeyim. Geçen ay Lisans bitirerek diplomamı verdim. İlçe özlükteki arkadaş ile bugün görüşmemde mevcutta 4.Derece 1.Kademiyim ve ilk görüşmemizde söylediği benim yeni derece/kademe alamayacağım, aksine bana fazla verilmiş olduğu yönünde idi. Neden olarak 1982 doğumluyum ve ilköğretimi 1998 yılında bitirdim ve 2001'de ortaokul mezunu olarak göreve başlama hesabını emsallere göre yapıldığından Önlisans diplomamı verdiğimde fazladan verilmiş olduğu yönünde idi. 1 saat sonra tekrar aradı ve 2 kademe alabildiğimi ve 4.Derece, 3.Kademe olabileceğimi söyledi. 1 Mayıs 2025'te ise 3.Derece, 1.Kademe olabileceğimi söyledi. İlk söylediğinin yanlış olmasına gerekçe olarakta 2001 yılında göreve başlamamın aday memur iken görevden ayrılmış olmam. 2009'dan hesapladığı takdirde 4.Derece, 3.Kademe olabileceğimi söylüyor, başka şehirde yaşayan özlük şefi arkadaşımın hesabına göre ise 3.Derece, 3.Kademe diyor. Tüm memuriyet tarihlerim ve mezuniyet tarihlerimi yazayım Kadro Kaydı; - 12/12/2001 - Yardımcı Hizmetler kadrosu - Ortaokul - 14/2 - Yıllık Katsayı: 16 + 0 - İlk memuriyet tarihim - 15/11/2002 - İşe gitmeme kaynaklı müstafi sayılma (aday memur idim) - 24/07/2009 - Yardımcı Hizmetler kadrosu - Ortaokul - Yıllık Katsayı: 10 + 0 - 15/01/2016 - 3.Dönem Toplu Sözleşme 28.Md.Uyarınca 1 Derece Yükseltilmesi - 01/03/2016 - Görevde yükselme - Memur - 09/07/2018 - Unvan Değişikliği - Usta Öğretici Öğrenim Bilgileri; - 19/06/1998 İlköğretim 8 yıllık - 25/07/2011 Açık Öğretim Lisesi 4 yıllık - 05/02/2021 Önlisans - LİSANS PROGRAMINDAN ÖNLİSANS DİPLOMASI ALARAK MEZUNİYET - 19/08/2024 Lisans (Önlisans tamamlama değil sıfırdan farklı bölüm) Aylıksız izin; - 30/10/2023 - 30/10/2024 1 Yıl Ceza Bilgileri; - 2018 kademe durdurma (2 yıl) Hizmet Birleştirme; - 15 ay askerlik Umarım tüm detayları açıklayabilmişimdir, söylediğim üzere 2 farklı kişinin farklı bilgi veriyor olması kafamı karıştırdı. Sizler bilgilendirirseniz minnettar kalırım, teşekkür ederim.