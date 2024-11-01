Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Kasım 2024 07:06
Zorunlu hizmet süresi askerlik 10/20 yıl

Bu zorunlu süre 10 yıl gözüküyordu 20 yıl görünüyor, askerlik muaf için ve normal bırakmak için 10 yıl görev süresi yeterli değil mi var mı bunda değişiklik??

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