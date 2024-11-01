Proje okulları sil baştan

🔴 Proje Okullarına Atamalarda Puan Üstünlüğü İle İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı Verildi ‼️

Türk Eğitim Sen üyesi bir öğretmenin, proje okullarına atama sürecinde kendisinden daha düşük puanlı öğretmenlerin atanması nedeniyle açtığı davada önemli bir karar alındı. Söz konusu üye, kendi hizmet yılı ve puan üstünlüğüne dayalı objektif kriterlere göre atanması gerektiği halde, bu kriterlerin göz ardı edilerek başka öğretmenlerin atandığını iddia ederek yürütmeyi durdurma talebinde bulunmuştu.

Bu taleple açılan davada, yerel mahkemenin yürütmeyi durdurma istemini reddetmesi üzerine yapılan itiraz sonucunda Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, 2024/1586 Y.D. itiraz dosya numarası ile yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme kararında, öğretmen atamalarında hizmet puanı üstünlüğünün dikkate alınması gerektiği, ancak bu kriterlerin atanma sürecinde göz ardı edildiği ifade edildi. Yargı kararında, proje okullarına yapılan atamalarda objektif kriterlerin belirlenip uygulanmasının önemi vurgulandı.

Bu karar sonrasında yeniden incelenen davada, Ankara 9. İdare Mahkemesi, 2024/926 E. sayılı dosyada 17 Ekim 2024 tarihli kararıyla yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme, proje okullarında öğretmen atamalarında somut ve objektif kriterlerin eksikliği ve kariyer ile liyakat ilkelerinin ihlali sebebiyle, düşük puanlı öğretmenlerin atanmasının hukuka uygun olmadığına karar verdi. Kararda, ?dava konusu işlemin uygulanmasının telafisi imkansız zararlar doğurabileceği? de belirtildi.

( kaynak : kamudan haber)