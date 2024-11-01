Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Kasım 2024 09:46
Fiili hizmet süresi hesaplama hakkında.

E.devletten şahsıma ait tüm sgk uzun vade hizmet dökümünü incelediğimde 2019 yılı için 33 gün ,2020 yılı için 36 gün ,2021 yılı için sadece 4 gün, 2022 ve 2023 yılı için ise 0 gün hesaplanmış...

Bu hesaplama neye göre yapılıyor.?Bir yanlış hesaplama durumu olabilir mi?Konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar yorumlarsa sevinirim. (2023 mart ayından beri İlçe sağlık müdürlüğünde memur statüsünde diş hekimiyim.)

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