Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Kasım 2024 09:51
Basit yaralama ve nakdi tazminat

basit yaralama suçundan basit yargılama usulüyle karşı taraf ceza alırsa egm den tazminat komisyonundan tazminat alabilirmiyiz daha önce bilen tecrübe eden oldumu?

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