Unvan İsimlerinin Güncellenmesi Üzerine

Kıymetli meslektaşlarım,

Elbette sonsuz sorun ve iyileştirilmesi gereken mevzu var. Ben sadece bir tanesini vurgulamak adına bu konuyu açtım.

Mevcut unvanlarımız (katip ve mübaşir) Osmanlı Türkçesinden kalma, demode.

Yani biz katip isek, müdür yerine de reis-ül küttab demek icap eder. Mesela mübaşir kelimesinin tam karşılığı bile yok. Maalesef mevzuat ve unvanların çoğunda bu durum var. Modernize edilmiş unvanlar, hem daha anlaşılır olacak hem de mesleğin itibarını artıracaktır. Ben konuyu yapay zekaya sordum. Önerileri şu şekilde;

Katip yerine:

Yargı İşlem Memuru

Adli İşlem Memuru

Yargı Hizmetleri Yönetim Memuru

Adli Süreç Yönetim Memuru

Mübaşir yerine:

Duruşma Hazırlık Memuru

Adli İşler Yardım Memuru

Evrak ve Arşiv Hizmetleri Memuru

Adli Evrak ve Koordinasyon Memuru

Tabi ki, bunun için bir hizmet sınıfına (Yargı Hizmetleri Sınıfı gibi) mensup olmamız gerekli. Bunun dışında elbette daha kritik sorunlar da var. Sadece mesleğin görünür itibarını artırmak ve halk nezdinde daha yararlı kılmak adına bu önerim.

Teşekkürler.