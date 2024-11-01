Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Kasım 2024 12:45
11-12 kasım maarif semineri

Eylül ayında maarif semineri almıştık şimdi 11-12 kasımda maarif ölçme-değ. semineri planlanmış.Bazı illerde bu maarif ölç-değ seminerleri okul zamanında yapılmış,bazılarında ise 11-15 kasım için planlanmış ve sendikaların baskısıyla ertelenmiş.Bazıları tatilde bazıları eylülde almadığı seminerleri alacak bizim gibiler de 2. seminerlerini ara dönemde alacak.Planlamada ciddi bir eksiklik var.

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