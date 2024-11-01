Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Kasım 2024 14:03
2025 Toplu Sözleşme Kamu Şefleri Beklentileri

1- Özel Hizmet Tazminat Oranalrının Artırılması

2- 3600 Ek Gösterge

3- Şube Müdürleri ile Memurlar arasnda dengede bir maaş

4- Adalet Bakanlığında Çalışan Şefler ile maaş dengelenmesi

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