Kpss Lisans Matematik yardım..

Çok teşekkür ederim hocam yanıt için. Yani konuyu tek bir hocadan dinleyip, soru çözümlerini de görece az dinleyip bolca pratiği kendimim yapmamı daha sağlıklı buluyorsunuz anladığım kadarıyla.

Aslında genelde lisans mezunu olup ikinci defa sınava girenler genelde o netleri tutturabildigi için o skalada düşünüyorum.