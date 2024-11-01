KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


01 Kasım 2024 14:07
Kpss Lisans Matematik yardım..

Lisans işletme mezunu olarak Allah nasip ederse kpss 2026'ya gireceğim. Rasyonel sayılar, uslu ve köklü sayılar vs gibi bazı konuların sorularıni cozebildigim için önce M.Bilge'nin "7 adımda temel matematik" kitabını bitirdim. Ardından Gerçel Matematik kanalından "15 günde sıfırdan temel matematik kampını" bitirdim. Ezcümle matematik temelimi kabaca attım.(

https://youtube.com/playlist?list=PL5_r-P6hrs22zWYRwgrMdfHsh-_Tb4n93&si=nmX2bXMuDGrCtOEd)

Sizden ricam matematik konusunda deneyimli arkadaşlar bana yardımcı olabilir misiniz? Ya da lisans kpss düzeyinde benimle aynı seviyede olup iyi matematik neti çıkaranlar beni aydınlatabilir mi? Amacım matematikte 15-20 arası net çıkarmak. Şu aşamadan sonra asıl calisma sistemim başlıyor. Sizce matematiği konu olarak bu aşamadan sonra iki farklı hocadan dinleyip, sonra konu bazlı youtube'da kpss, DGS, tyt dahil o çalıştığım konunun soru çözümünu izleyip, ondan sonra da elimdeki kitaplardan soru çözümlerini yapmayı dusunuyorum. Amacım kitap soru çözümüne geçmeden evvel bir konuda eksik kalmamaya çalışmak. Bu çalışma sistemi sizce nasıl? Ya da bana ne önerirsiniz kardeşlerim. Eksik veya fazla yaptığımı düşündüğünüz şeyler neler ?


DopingMühendis
Memur
01 Kasım 2024 14:17

Matematik de eksik konularınızı tamamladıktan sonra bir daha farklı bir hocadan konu dinlemenize gerek yok. Matematik işi pratik işidir. Konuyu bilseniz de o soru tarzında pratiğiniz yoksa çözemezsiniz. O yüzden konu eksiğini hızlıca tamamlayıp tamamen farklı tarzda soru çözümleri üzerinden ilerlemenizi tavsiye ederim. Soru çözümleri dediysem de sürekli sorum çözüm videoları izlemek değil. Soruları kendiniz çözmeniz kendinizi zorlamanız gerekiyor. Soru çözüm videoları ve ya çözümlü kitapları destek olarak kullanın. Kısaca bol soru çözümü. 15-20 net gibi küçük hedefler de koymayın. Yeterli süre var 25+ yapılabilir bir net.


Rana Aybuke
01 Kasım 2024 14:32

Çok teşekkür ederim hocam yanıt için. Yani konuyu tek bir hocadan dinleyip, soru çözümlerini de görece az dinleyip bolca pratiği kendimim yapmamı daha sağlıklı buluyorsunuz anladığım kadarıyla.

Aslında genelde lisans mezunu olup ikinci defa sınava girenler genelde o netleri tutturabildigi için o skalada düşünüyorum.

DopingMühendis, 2 saat önce

Matematik de eksik konularınızı tamamladıktan sonra bir daha farklı bir hocadan konu dinlemenize gerek yok. Matematik işi pratik işidir. Konuyu bilseniz de o soru tarzında pratiğiniz yoksa çözemezsiniz. O yüzden konu eksiğini hızlıca tamamlayıp tamamen farklı tarzda soru çözümleri üzerinden ilerlemenizi tavsiye ederim. Soru çözümleri dediysem de sürekli sorum çözüm videoları izlemek değil. Soruları kendiniz çözmeniz kendinizi zorlamanız gerekiyor. Soru çözüm videoları ve ya çözümlü kitapları destek olarak kullanın. Kısaca bol soru çözümü. 15-20 net gibi küçük hedefler de koymayın. Yeterli süre var 25+ yapılabilir bir net.


DopingMühendis
Memur
01 Kasım 2024 15:54

Mevcut örnekler vardır ama hedef ne kadar yüksek olursa o amaç uğruna gösterilen efor o kadar fazla olur düşüncesindeyim. Bunu yaparken diğer derslerin dengesini de gözetmelisiniz tabii ki. Yani 15-20 net hedefiyle yola çıkıp çalışma planınızı ona göre yapabilirsiniz ama hedef 25+ olursa ekstra üzerine koymak zorunda hissettirir bu durum size. Bu da günün sonunda sizin yararınıza olur. Genel şunu yapmış bunu yapmış demek yerine kendi kapasitenizin sizi maksimum nerelere çıkarabileceğine odaklanarak oraları zorlayın. Başarılar dilerim.

Rana Aybuke, 2 saat önce

Çok teşekkür ederim hocam yanıt için. Yani konuyu tek bir hocadan dinleyip, soru çözümlerini de görece az dinleyip bolca pratiği kendimim yapmamı daha sağlıklı buluyorsunuz anladığım kadarıyla.

Aslında genelde lisans mezunu olup ikinci defa sınava girenler genelde o netleri tutturabildigi için o skalada düşünüyorum.


Rana Aybuke
01 Kasım 2024 16:22

Eksik olmayın hocam, sağ olun cevap için. Forumda sizin gibi kaliteli insanlarda varmis.

DopingMühendis, 31 dk. önce

Mevcut örnekler vardır ama hedef ne kadar yüksek olursa o amaç uğruna gösterilen efor o kadar fazla olur düşüncesindeyim. Bunu yaparken diğer derslerin dengesini de gözetmelisiniz tabii ki. Yani 15-20 net hedefiyle yola çıkıp çalışma planınızı ona göre yapabilirsiniz ama hedef 25+ olursa ekstra üzerine koymak zorunda hissettirir bu durum size. Bu da günün sonunda sizin yararınıza olur. Genel şunu yapmış bunu yapmış demek yerine kendi kapasitenizin sizi maksimum nerelere çıkarabileceğine odaklanarak oraları zorlayın. Başarılar dilerim.

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