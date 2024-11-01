Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


01 Kasım 2024 14:47
Sağlık Kurulu Psikiyatri Hakkında

Komutanlarım arkadaşlarım merhaba kkk uzman çavuşluk için sağlık kuruluna gidiyordum her şeyi hallettim sorun çıkmadı fakat e nabızda dikkatimi çeken bir şey gördüm sağlık kurulunda uzman erbaş olur raporunu almak için gittiğim psikiyatri doktoru e nabızdaki girişime baktığımda psikiyatrik muayene tanısı olarak girişimi yapmış yapılan işlemlerde kişilik testi yazıyor başka bir şey yazmıyor biliyosunuz ki psikiyatri geçmişi elenme sebebi farklı alımlara başvurduğumda heyet raporu almak için psikiyatri doktoruna gittiğimde sende psikiyatri muayene tanısı yazıyor diyip 16A1 maddesini yazar mı bu benim için çok kötü bir durum olur çünkü daha önceden hiçbir psikiyatri geçmişim kaydım yok yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

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