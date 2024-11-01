Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Kasım 2024 14:49
Gıyabında ilişik kesilmesi

2024 Ağustos ayında bildiğiniz üzere genel bir ilişik kesilme işlemi yapıldı. Tayinlerimiz çıktı ve yeni yerimizde başladık. Sonradan öğrendik ki yeri belli olup ilişiği kesilmeyen arkadaşlarda var bu nasıl oluyor veya böyle bir imkan var mı? Ben kesilsin istemi istemiyordum bu konu hakkında yapılacak bir durum var mı? Bilgisi olan yazarsa sevinirim.


tundercat06
Şef
01 Kasım 2024 15:08

idari olarak yapılacak birşey yok. mahkemeye verebilrisin. bu arada ilişik kesilmeyenler konusu doğru. bu durumun küçük bir parçası olab 34 ili koruma şb. emsal alabilirsin kendine.

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