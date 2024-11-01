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01 Kasım 2024 15:04
10 Kasım'da okuldayız

10 kasım Pazar günü tüm öğretmenlerin okulda olması gerekiyor diye bilgi paylaşıldı


matemkogr
Daire Başkanı
01 Kasım 2024 17:09

Ara tatil online olacak diye bilet aldık Cuma gününe..


Kagiş
Müsteşar
01 Kasım 2024 17:10

Evet gideceğiz. Olması gereken de budur.


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
01 Kasım 2024 18:33

biletim yok ama bende cumadan köye gideceğim, geçen sene 29 ekim'e katılmayanlara hiçbir şey olmadı


didaof
Memur
01 Kasım 2024 18:48

Seni bekliyor

Kagiş, 3 gün önce

Evet gideceğiz. Olması gereken de budur.


fen-25
Şef
01 Kasım 2024 19:51

Madem memlekete gidiyorsunuz oradaki bir okula sabah 8.30 gibi gidin ve anma törenine katılın. Kimse neden buradasınız demez size:

İstedikten sonra care cok.

Tatili bahane edip törene gitmemek cok kolay değil mi?

Atatürk ve silah arkadaşları da bir şeyleri bahane edebilirlerdi,etmediler.

Vicdan herkese lazım.

Tabii ki okuldayız o gün?


matemkogr
Daire Başkanı
01 Kasım 2024 20:11

Cumhuriyet Meydanındaki törene katılmayı düşünüyorum annemle

fen-25, 3 gün önce

Madem memlekete gidiyorsunuz oradaki bir okula sabah 8.30 gibi gidin ve anma törenine katılın. Kimse neden buradasınız demez size:

İstedikten sonra care cok.

Tatili bahane edip törene gitmemek cok kolay değil mi?

Atatürk ve silah arkadaşları da bir şeyleri bahane edebilirlerdi,etmediler.

Vicdan herkese lazım.

Tabii ki okuldayız o gün?


Nergis3467
Aday Memur
01 Kasım 2024 20:15
7 veya 8i olsun diye okullara yazı gitti diye biliyorum. yanlış bilgi mi bu

lutt
Şube Müdürü
01 Kasım 2024 20:21

Hayırlı akşamlar.

Nergis3467, 3 gün önce
7 veya 8i olsun diye okullara yazı gitti diye biliyorum. yanlış bilgi mi bu

Peyami.safa81
Aday Memur
01 Kasım 2024 21:40

Doğru bizde ayın 8'inde yapılacak tören.

Nergis3467, 3 gün önce
7 veya 8i olsun diye okullara yazı gitti diye biliyorum. yanlış bilgi mi bu

TalhaEymenn
Aday Memur
01 Kasım 2024 22:05
Neyse. Yazdim sildim yazdim sildim. Gidene güle güle.

Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
01 Kasım 2024 22:21

ilçenizin kıymetini bilin hocam, bizim müdür gruba yazdı pazar günü olacak diye, millet bilet almasın diye uğraşıyor ama alan aldı bile

Nergis3467, 3 gün önce
7 veya 8i olsun diye okullara yazı gitti diye biliyorum. yanlış bilgi mi bu

berkaydal
Şef
01 Kasım 2024 23:22

Yanlış tabi.

Nergis3467, 3 gün önce
7 veya 8i olsun diye okullara yazı gitti diye biliyorum. yanlış bilgi mi bu

fokyay
Şef
01 Kasım 2024 23:24

İyi akşamlar

lutt, 3 gün önce

Hayırlı akşamlar.


bahçesaray
Memur
02 Kasım 2024 09:06
10-16 Kasım aralığındaki Atatürk Haftası birinci ara tatile denk geldiğinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının hatırlanacağı bilimsel toplantı, konferans, sergi, yarışma, tiyatro gibi anma etkinliklerinin 4-8 Kasım'da gerçekleştirileceği, 10 Kasım Pazar günü ise öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi ve velilerin katılımıyla anma etkinliklerinin düzenleneceği bildirildi.
Nergis3467, 3 gün önce
7 veya 8i olsun diye okullara yazı gitti diye biliyorum. yanlış bilgi mi bu

konyahakkari
Aday Memur
02 Kasım 2024 09:58

aynen öyle ya bu resmi tatil herkese tatil ama bu resmi törenleri okullara kaktırmışlar bir tek okullar kutluyor gibi neden hiç göremiyoruz tarım müdürlüğününün vesaire kurumlarının kutladığını neden hep biz kutluyoruz bari isteğe bağlı olsa

TalhaEymenn, 3 gün önce
Neyse. Yazdim sildim yazdim sildim. Gidene güle güle.

Peyami.safa81
Aday Memur
02 Kasım 2024 10:38

Kesinlikle. Neden sadece öğretmenler törene gidiyor. Bütün memurlar pazar günü törene çağrılmalı.

konyahakkari, 2 gün önce

aynen öyle ya bu resmi tatil herkese tatil ama bu resmi törenleri okullara kaktırmışlar bir tek okullar kutluyor gibi neden hiç göremiyoruz tarım müdürlüğününün vesaire kurumlarının kutladığını neden hep biz kutluyoruz bari isteğe bağlı olsa


Kagiş
Müsteşar
02 Kasım 2024 15:53

Ben giderim arkadaş! Gelmeyenleri de yok yazarım.))

didaof, 3 gün önce

Seni bekliyor


Kagiş
Müsteşar
02 Kasım 2024 16:00

Ya hocam seninki de lâf mı şimdi Allah aşkına! Bizler öğretmeniz ve okullarda çalışıp nesil yetiştiriyoruz. Eğitimci olarak anma ve kutlama törenlerini yapmak, yaptırmak ve öğrencilerde konuyla ilgili farkındalık oluşturmak bizim işimiz!! Tapudaki, tarımdaki ...vs memurlar o gün kurumlarına gitseler ne yapacaklar? Birbirlerine mi günün anlam ve önemini belirten konuşma yapacaklar!)) Görev bizim, öğrenci bizim, okul bizim. Lütfen yani!

konyahakkari, 2 gün önce

aynen öyle ya bu resmi tatil herkese tatil ama bu resmi törenleri okullara kaktırmışlar bir tek okullar kutluyor gibi neden hiç göremiyoruz tarım müdürlüğününün vesaire kurumlarının kutladığını neden hep biz kutluyoruz bari isteğe bağlı olsa


yvzhfz
Aday Memur
02 Kasım 2024 16:40
Zorlama olmasın.İsteyen gelsin istemeyen gelmesin

konyahakkari
Aday Memur
02 Kasım 2024 17:18

gidene güle güleee

TalhaEymenn, 3 gün önce
Neyse. Yazdim sildim yazdim sildim. Gidene güle güle.
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