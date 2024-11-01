Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Kasım 2024 15:40
Karı koca polisin eş durumu ataması

Merhabalar. Eşim polis memuru olarak yeni atandı.. bende başka bir ilde polis olarak görev yapıyorum. Eşim eş durumu tayini için dilekçe yazacak gerekli belgeler nedir. Dilekçenin ekine sunulmak üzere..

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