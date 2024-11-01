Doktora mezunu Şef, sınavsız Şube Müdürü olabilir mi?

Selamlar, üniversitede Turizm Fakültesi'nde Şef kadrosunda görev yapmaktayım. 2023 yılında Turizm İşletmeciliği'nde doktorayı bitirdim. Görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinde aşağıdaki şekilde ibareler mevcut. Sınavsız olarak Şube Müdürlüğü'ne atanabilme ile ilgili farklı görüşler var. Ama geçenlerde bir görevde yükselme sınavıyla ilgili soruda "Aşağıdakilerden hangisi sınavsız olarak Şube Müdürlüğü'ne atanabilir" şeklindeki soruya doğru cevap olarak "Doktora Mezunu olanlar" verilmiş ve bu da kafamı iyice karıştırdı. Normalde benim bildiğim doktoranın Unvan değişikliği sınavına faydası var, Görevde yükselmeye tabi kadrolara değil, ama yönetmelikte bahsi geçen "uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere" ibaresinden Şube Müdürü anlamı çıkar mı, bu konuda bilgiye ihtiyacım var. Yardımcı olabilecek olursa çok sevinirim, teşekkürler...

"Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve 6 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere,"

"Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler."