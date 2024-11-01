Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


01 Kasım 2024 16:07
Aile ve sosyal çalışma bakanlığı çocuk bakıcısı ( ön lisans ) sizce kaç puan ile kapatır? Ve sonuçla

Önlisans çocuk bakıcısı sizce kaç puan ile kapatır ve sonuçlar ne zaman açıklanır ?

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Sözlük

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