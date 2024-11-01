Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Kasım 2024 16:09
Avukatlık Stajını Başlatmak için Süre Sınırı Var Mı?

Merhaba,

Hmgs'de başarılı oldum fakat Ocak ayına kadar Adli Yargı sınavına hazırlanacağımdan dolayı avukatlık Stajını başlatmayı düşünmüyorum. Stajı başlatmak için mezuniyet/hmgs'den itibaren bir süre sınırı var mı?

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