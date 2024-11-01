Merhabalar kurumda koruma ve güvenlik olarak çalışıyorum. Bugün kurum içinde trafikci olarak görevlendrdiler böyle bir şey hukuki mi güvenlik trafikci olabilir mi

Merhabalar kurumda koruma ve güvenlik olarak çalışıyorum. Bugün kurum içinde trafikci olarak görevlendrdiler böyle bir şey hukuki mi güvenlik trafikci olabilir mi