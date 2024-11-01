Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


01 Kasım 2024 16:22
Koruma ve güvenlik
Merhabalar kurumda koruma ve güvenlik olarak çalışıyorum. Bugün kurum içinde trafikci olarak görevlendrdiler böyle bir şey hukuki mi güvenlik trafikci olabilir mi

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