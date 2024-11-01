Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


01 Kasım 2024 20:39
Göz çizdirmek

Göz çizdirmek muvazzaf subaylığa ya da askeri pilotluğa engel mi?

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