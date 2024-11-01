Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


01 Kasım 2024 21:00
Dhmi özelleşme durumu

Arkadaşlar KPSS de dhmi ne atanacak puanı aldım . Belediyeden de haber beklıyorlar.dhmi nin özellesmesi söz konusu mu ? Geçen halk Tv de tikler satılacak denildi. Kararsız kaldım,gidersem özelleşirse diye. Haberi olan var mı


figo0
Aday Memur
01 Kasım 2024 21:26

ihtimal düşük ama her şey olabilir. özelleşirse havuzdasın. 657'ye geçersin.

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