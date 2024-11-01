KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


01 Kasım 2024 21:42
2024 Dhmi mühendislik

Arkadaşlar bölüm Elektrik elektronik mühendisliği 91,43 puanım ve bölümde 95.sıradayım.Dhmi gelir mi gelmezse ilk merkezi alımda atanma şansım nedir?


maresca0
Aday Memur
01 Kasım 2024 22:04

Aga artık senin puanını da ezberledik sıralamanı da ezberledik. Kimse bi şey bilmiyor işte alım ne kadar olacağı vs. belli değil. Yeter artık sorup durma şunu ya. Sürekli ilk merkezi alımda atanma şansının ne olduğunu soruyorsun. Bilmiyoruz. Yeter.


cihann17
Aday Memur
01 Kasım 2024 22:19

Kardeşim ilk merkezide atanirsin ins istediyin yere ama tavsiyem bu forumda gezme ağzı olan konuşuyor hatta kimseye sorma kimse birşey bilmeden moralinide bozacak saçma konusanda olacak en iyisi dinlen ve bir buçuk ay sonra kadroların yayinlanmasini bekle yoksa boşa stres

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