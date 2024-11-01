Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Kasım 2024 22:04
Askerliğe başvuru yaptıktan sonra sözleşmeli (3+1) hemşire olarak atanmak

31.12.2024 tarihinde tecilimin sonuna gelmiş oluyorum. Bir yandan da 2024 KPSS girdim ve atama için alım yapılmasını bekliyorum. Sağlık bakanlığı 2024 yılında başka alım olmayacağını belirtti. Ben hem başvuru yapsam hem de 2025 yılında ilk alımla birlikte atansam yine de askere gitmem gerekir mi yoksa yeniden tecil imkanı oluşur mu?

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