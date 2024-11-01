Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Kasım 2024 22:19
İzmir norm fazlası

Arkadaşlar merhaba ben 9 yıldır çalıştığım okulda norm fazlası oldum.Sebep yıkım kararından dolayı bize gelen okul için 2 anasınıfı şubesi açıldı ve bizim iki şubemiz kapandı&#129318;&#127995;&#9792;bu kadar saçma bir olay olamaz ve şu anki kılavuzda tüm aşamalarda resen yapılacaktır ifadesi var .Bildiğim kadarıyla buca da zaten benim branşımda doğru düzgün açık yok 8 merkez ilçe birleştirilmiş ama mesafeler o kadar uzak ki bazılarında gitmek imkansız tüm düzenim çocuğumun okulu hersey burada ne yapacağım şimdi ben?çok tedirgin oldum ve haziranda izmir geneli 1500 den fazla norm fazlası var denilmiş.Benim durumumda olan arkadaşlar ne düşünüyorsunuz?bu süreç nasıl işler şimdi?

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