Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Kasım 2024 22:27
ücretli öğretmen
ücretli öğretmen durumu ve aylık gelirleri nasıl hesaplanır

Çok Yazılan Konular

İl içi resen atamalar geliyor!!!Öğretmenlik TavsiyePazar günü yapılan veli toplantısıUzman ve başöğretmenlik te askerlik süresinin sayilmamasi10 kasımda okuldayızEvde işOkulun nöbetci müdür yardımcısı öğlen arası hangi hakla ayrılabiliyor?İl içi hizmet süresiNorm fazlası resen atamaMEB maaşla ödüllendirme hk

Sözlük

mhp 3 seçim 1 güne bir söz bırak 2 Cebelitarık boğazı 1 diderot etkisi 2 Akşam yemeğini fazla kaçırmanın verdiği pişmanlık 1 bütün erkekler aynıdır 4 Okul Ara Tatilinde Ne Yapacağız Sorusu 1 Her gördüğü kadını,aynı sanan erkekler 5 Sessizliğin anarşisi 2

Son Haberler

Narin cinayetinde tutuklu sanıkların HTS kayıtları dosyaya girdiŞanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi'Turizmde artık süper ligdeyiz'Ali Koç ile Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Beko maçını birlikte izlediDernekte kumar oynayan 12 kişiye 77 bin 100 lira ceza kesildi

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle