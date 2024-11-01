Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Kasım 2024 22:33
Ortaöğretimde öğretmene hakaret

Arkadaşlar merhaba . Lise de Sınıf rehber öğretmeni olduğum sınıfta öğrenciler ayrı whatsapp grubu kurmuş ve ben dahil öğretmen arkadaşlar adına ağıza alınmayacak küfürler yazılmış . Ve bu öğrenciler bu grupta müstehcen foto vs paylaşımları da olmuş . Aynı öğrenciler sınıftaki bazı öğrencilere zorbalık yaptığı şikayeti de var elimizde . Bu öğrencilerle ilgili dilekçe ile başvuru yapmayı düşünüyoruz okul idaresine konuşma görüntülerini de ekleyip . Bu durumda ceza vs ne olur ? Böyle bir durumda bizi nasıl bir süreç bekliyor ?

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