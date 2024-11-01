Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Kasım 2024 23:48
Mazeret tayini

Kendim için durum bildirir raporu aldım ama raporda ailesinin yanında yasaması uygundur gibi bir ibare yok. Ama kullandıgım ilaçlar ağır sizce tayin çıkar mı daha önce yaptıran var mı( bipolarım)son birkaç yılda çok harcama yaptım bu da yazıyor raporda

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